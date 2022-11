Dona Onete recebe alta do hospital após internação por infecção pulmonar

Depois de mais de dez dias internada, a cantora paraense Dona Onete recebeu alta do Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, na tarde desta segunda-feira (21). Por meio das redes sociais, ela deu as últimas notícias para os fãs e agradeceu pelo carinho que vem recebendo e espera voltar aos palcos o quanto antes. A cantora foi internada no último dia 10 de novembro, por conta de uma infecção pulmonar.

De acordo com a nota nas redes sociais, a Rainha do Carimbó Chamegado segue o restante do tratamento na própria residência até ficar completamente recuperada.

"Ela está muito feliz e até quis passar um batom vermelho pra gravar esse vídeo agradecendo o carinho de vocês. Queremos fazer um agradecimento especial a todo o time do Hospital Beneficente Portuguesa pelo cuidado com Dona Onete. O carinho e a atenção que ela recebeu foram essenciais para a sua recuperação", diz a nota.

