Dona Onete internada: Quadro de saúde da cantora é estável; artista tem infecção pulmonar

Após deixar muitos surpresos com a notícia de que estava internada devido uma infecção pulmonar, Dona Onete teve melhora e segue estável no hospital, em Belém, segundo comunicado publicado nas redes sociais.

De acordo com as informações, a cantora passou a noite bem e continua ativa, cantando até para a equipe plantonista do local.

"Em seu nome, agradecemos as mensagens carinhosas que recebemos nos últimos dias e toda a energia positiva. Sem dúvidas, essa torcida alegra o coração da nossa rainha. Pedimos aos fãs que não se preocupem que traremos informações atualizadas sobre o quadro de saúde da Dona Onete diariamente. Continuem com os pensamentos positivos que ajudam, e muito, na sua recuperação", disse o comunicado.

