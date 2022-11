Dona Onete está internada em UTI em Belém com infecção pulmonar

O perfil oficial da Dona Onete no Instagram publicou um comunicado no início da tarde desta quinta-feira (10). O texto informa que a cantora está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficente, em Belém, ela trata uma infecção pulmonar.

De acordo com o comunicado, Dona Onete está estável, consciente, falante e ansiosa. A cantora tem 83 anos completados em junho.

Veja comunicado na íntegra

Dona Onete está com infecção pulmonar e, por conta da sua idade e decisão médica, a cantora está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficente, em Belém, para monitoramento. O quadro da Dona Onete é estável, ela está consciente, falante e ansiosa para voltar para casa aos cuidados da sua família e amigos.

Pedimos aos fãs que mandem energia positiva para que ela se recupere logo e fiquem com os corações tranquilos, porque a nossa rainha está recebendo os melhores cuidados.

Manteremos todos informados com boletins oficiais através das redes sociais oficiais da Dona Onete.

Ass. Família e Equipe Dona Onete.

Outros artistas também foram internados com infecção pulmonar

O cantor e compositor Erasmo Carlos e a jornalista Glória Maria também foram internados recentemente com infecção pulmonar.