Gloria Maria revela internação por infecção pulmonar no passado

Gloria Maria usou seu Instagram nesta segunda-feira, 4, para relembrar um período complicado de sua saúde. Após ter sido submetida a uma cirurgia no cérebro, em novembro de 2019, a apresentadora também revelou problemas no pulmão em janeiro de 2020.

"Feliz e agradecida por estar vivendo com toda plenitude essa primeira segunda-feira de 2021. Hoje, 4 de janeiro, exatamente um ano atrás, depois da cirurgia no cérebro, voltei a ser internada com uma infecção pulmonar!"

Em seguida, concluiu: "Pouquíssimos ficaram sabendo, mas foram mais duas semanas lutando como uma guerreira pela vida! Graças a Deus venci! Uma bênção! Obrigada também a vocês que dividem comigo esse espaço e torceram tanto!"