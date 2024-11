Roberta Carvalho participará do show de Alok em Belém

Belém será palco de um espetáculo inesquecível na noite deste sábado (23/11), quando o DJ e produtor musical Alok apresenta seu show imersivo "Futuro Ancestral" no estacionamento do Mangueirão. O evento, que já conquistou público e crítica por sua proposta de integrar música, tecnologia e a valorização dos povos originários, ganhará um toque especial com a participação da artista visual paraense Roberta Carvalho.

Reconhecida como uma das principais vozes artísticas da Amazônia, Roberta levará ao palco sua série "Symbiosis", que será projetada na icônica pirâmide que compõe o cenário do espetáculo. A obra explora a ancestralidade e a tecnologia, evocando a relação simbiótica entre a floresta e suas comunidades. Por meio de imagens impactantes, a artista provoca reflexões sobre a força da natureza e a conexão profunda entre os povos amazônicos e o território que habitam.

A parceria com Alok reforça o diálogo entre diferentes expressões artísticas e culturais. Roberta, conhecida por integrar tecnologia e questões territoriais amazônicas em suas criações, já teve seus trabalhos exibidos em palcos e eventos de relevância mundial. Entre os destaques de sua trajetória estão a direção artística da instalação imersiva NAVE, no Rock in Rio 2022, e a projeção de sua arte em marcos globais como a Times Square e o Central Park, além de eventos internacionais como a COP28, em Dubai, e o G20, no Rio de Janeiro.