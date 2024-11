Alok tocará sequência de ‘Rock Doido’ no Mangueirão, criada em parceria com DJ Elison

O DJ paraense Elison usou os Stories do Instagram nesta sexta-feira (23) para compartilhar um momento especial: ele recebeu uma chamada de vídeo de ninguém menos que o DJ Alok, que está em Belém para um show gratuito no estacionamento do Estádio Mangueirão no sábado (23). A interação gerou curiosidade entre os internautas sobre o motivo do contato.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Elison revelou que foi escolhido por Alok para criar um set exclusivo com uma sequência de aparelhagens no estilo “Rock Doido”, que será tocado durante o evento.

“Alok é uma referência para mim, sou muito fã dele e do trabalho dele. É um pouco difícil expressar o que eu estava sentindo durante a ligação. Era um misto de sentimentos, estava muito feliz, emocionado, ansioso. Só conseguia pensar que eu realmente estava falando com o Alok. A ficha demorou para cair”, contou Elison sobre ter recebido a videochamada.

O contato, entre Alok e o DJ paraense aconteceu enquanto Elison estava no Sul do Brasil com sua família. “Minha produtora me informou que o Alok estava procurando referências musicais aqui no Pará e que tinha gostado do meu trabalho. Fiquei muito animado. A ligação veio um tempo depois desse primeiro contato. Trocamos experiências, falamos sobre as festas aqui no Pará. Eu nunca imaginei que um dia teria esse reconhecimento pelo Alok, muito menos construir um set com ele”, disse.

Sobre a experiência, Elison destacou o orgulho de levar a cultura paraense para um evento desse porte: “A ficha demorou pra cair, mas, hoje uma felicidade preenche o meu coração ao saber que toda a minha dedicação, esforço e trabalho têm gerado frutos positivos. Não é todo dia que um DJ tem essa oportunidade. Uma sequência ‘Rock Doido’, tocada pelo Alok e ‘assinada’ também por mim. Fico feliz em saber que estou levando a cultura paraense comigo e que as portas estão sendo abertas”, afirmou.