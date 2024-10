Alok anuncia show gratuito em Belém para iniciar contagem regressiva da COP-30

Na noite desta quarta-feira (16/10), o DJ Alok anunciou a data de seu próximo show em Belém, como parte de sua turnê “Aurea”. O evento gratuito será realizado no dia 23 de novembro, na área externa do Estádio Mangueirão, marcando o início da contagem regressiva para a Conferência do Clima (COP-30), que ocorrerá na capital paraense em 2025. A ação foi confirmado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, nas redes sociais.

O show contará com a participação do "Camarote Ourocard Visa". A abertura dos portões está marcada para as 18 horas.

Na publicação, Alok destacou que essa será uma "noite histórica" para a cidade, em meio à preparação para o grande evento ambiental internacional.

A COP-30 está programada para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, reunindo líderes globais em Belém para discutir ações e soluções climáticas.