Global Citizen 2024: Alok leva bandeiras do Pará e do Brasil ao evento em Nova York

O Global Citizen 2024, na cidade de Nova Iorque, neste sábado, 28, teve entre suas atrações o DJ Alok, Célia Xakriabá, Mapu Huni Kuin, Owerá e Brô MC's, que subiram o palco no Central Park.

Se antes, em 2021, eles se apresentaram na mata amazônica, desta vez foram à megalópole mostrar arte dentro do bloco "Defend The Planet" do evento, pilar que se soma ao combate da miséria extrema e a exigir equidade no mundo. A apresentação foi anunciada pela Ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, e pelo cacique e líder indígena Raoni Metuktire.

Em formato de showcase, quatro faixas do álbum "O Futuro É Ancestral" (lançado em abril deste ano) ultrapassaram as barreiras linguísticas e geográficas e mostraram que os povos indígenas são hoje, mesmo com as adversidades, o melhor testemunho da resiliência da espécie humana.

Mapu fez um convite a fechar os olhos e abrir os corações com o canto da floresta e sua força de cura; Owerá convocou os guerreiros para defesa da aldeia e da floresta para as crianças poderem brincar; Célia revelou sua poesia em forma de manifesto; Brô clamou para que o canto de batalha pela retomada da terra seja ouvida. Alok unindo-se a essas vozes e produzindo um trabalho atemporal, uma sonoridade para conscientizar. Juntos, finalizaram a performance com as bandeiras do Brasil e do estado do Pará anunciando ao mundo a COP30 que acontece no ano que vem em Belém do Pará.