Show de Alok contará com apoio de 1 mil agentes de segurança pública; Segup fala sobre o assunto

Para garantir a segurança e tranquilidade durante o show gratuito do DJ Alok, neste sábado (23) no Mangueirão, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) montou um grande esquema operacional de ações integradas, que envolverá mil agentes além da instalação do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da Segurança Pública.

O show se trata do início dos eventos relacionados à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontece em novembro de 2025 em Belém. Todas as forças de segurança do estado estarão participando da operação de segurança para o evento, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Semob e Guarda Municipal.

“Estaremos com nosso efetivo empregado de forma coordenada para que o público que vai acompanhar o show possa contar com uma maior segurança, tanto nos acessos de entrada ao estádio, quanto na maior fluidez no trânsito. Nossos agentes estão atuando de forma antecipada para que todos possam ter uma diversão segura e aproveitar mais essa iniciativa do governo do Estado", explica o titular da Segup, Ualame Machado.

Ainda de acordo com o Secretário, as forças de segurança atuarão no interior e no entorno do Mangueirão para garantir o andamento tranquilo do evento. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel) será operado dentro do estacionamento do estádio para realizar registro de possíveis ocorrências policiais. Todo esse sistema servirá de suporte para agentes de órgãos estaduais e municipais, que agirão em conjunto para uma maior velocidade na comunicação.

Com o objetivo de evitar roubo de celulares, as equipes de segurança realizarão cadastro de IMEIs dos aparelhos que estiverem inscritos no sistema Alerta Celular Pará”. Através do aplicativo IMEIGUARD, os agentes vão identificar e recuperar celulares roubados ou furtados, o que vai agilizar a devolução dos aparelhos para as vítimas.

Além das policiais Civil e Militar, Agentes do Detran e da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) vão garantir a orientação e fluidez do trânsito durante o evento.

O acesso de veículos ao público para o show do Alok será exclusivo pela Transmangueirão, no portão do estacionamento do lado B.

Os portões para o show do DJ ALok serão abertos às 18h, no dia 23 de novembro (sábado). O evento acontece no estacionamento do mangueirão.