Exclusivo: Alok anuncia projeto na Ilha do Marajó, no Pará, e revela detalhes de apresentação

Em Belém, desde quarta-feira (20/11), Dj Alok tem sido a sensação do público paraense. Ele já tomou açaí e o sorvete COP 30, visitou a montagem do palco e a Ilha do Combu. Em conversa com o Grupo Liberal, o artista revelou seus planos no Pará.

"Teremos um projeto que será anunciado em breve na Ilha do Marajó, via Instituto Alok. Estamos afinando os últimos detalhes e logo vou poder dizer do que se trata", conta.

Sempre ativo quando o assunto é natureza, Alok tem um encantamento pela Floresta Amazônica, por isso, ele sempre está engajado em causas ambientais.

"A Amazônia me desperta muitas coisas, tenho uma ligação forte com os sons da natureza. A água é um tema recorrente na minha obra e desde que estive na região, muita coisa mudou na minha percepção como artista. O 'Futuro É Ancestral' é fruto, de certo modo, da viagem que fiz ao Acre. Para o show de Belém, estamos produzindo algo para ser um dos momentos altos da apresentação, para conectar mesmo o público, para chamar todos a participar e cantar junto. Por isso, conto com a presença e animação de vocês”, diz o artista.

VISITA

Nesta quinta-feira (21/11), Alok esteve no Combú ao lado do Governador Helder Barbalho, da primeira-dama Daniela Barbalho e dos artistas, Mapu Huni Kuin e Célia Xakriabá, onde conheceram o chocolate de Dona Nena e, também, um pedacinho da floresta.

APRESENTAÇÃO

Alok se apresenta neste sábado (23/11), no estádio Mangueirão. O evento tem previsão para iniciar às 21h. A apresentação marca o início da contagem regressiva para a COP 30.

INSTITUTO ALOK

O Instituto Alok tem como fundadores o DJ Alok e sua esposa Romana Novais. Ele tem como missão "contribuir para o desenvolvimento socioambiental e inspirar atitudes positivas de solidariedade".