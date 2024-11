Alok em Belém: DJ prova açaí e tacacá na Ilha do Combu

Com show gratuito marcado para o próximo sábado (23), no estacionamento do estádio Mangueirão, o DJ Alok chegou a Belém ontem (20) e hoje (21) tirou o dia para provar as delícias da culinária paraenses.

"Agora sim! Açaí puro, pra ninguém botar defeito!", foi o que disse o DJ enquanto acompanhava o processo de produção do açaí. O artista comentou que o sabor era diferente do qual estava acostumado a tomar, misturado com xarope de guaraná e que assim conseguia sentir o verdadeiro sabor do açaí.

Além do tradicional açaí, Alok tomou tacacá e cantou um trecho da música "Voando pro Pará", da cantora paraense Joelma.