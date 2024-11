Alok e Anitta surpreendem fãs e anunciam parceria musical inédita

Alok e Anitta pegaram os fãs de surpresa e anunciaram uma parceria musical inédita, que chega às plataformas na próxima quinta (14). Com um vídeo em que surgem disputando o topo das paradas, os artistas apresentavam uma prévia da faixa “Looking For Love”, que também ganhará videoclipe.

A dupla de artista já falava sobre um possível trabalho há anos, mas a música nunca foi lançada. A colaboração entre Anitta e Alok já era bastante aguardada pelos seus respectivos públicos.

No início da semana, inclusive, a web supôs uma possível intriga entre os dois, por conta de uma série de postagens que parecia uma troca de indiretas. No entanto, as mensagens eram uma preparação para o anúncio do single que estará disponível dia 14.