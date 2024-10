Alok atinge marca inédita de 800M de plays com ‘Hear Me Now’; artista se apresenta em Belém

Com 800 milhões de plays, Alok entra para a história mais uma vez com ‘Hear Me Now’, se tornando a primeira música brasileira a atingir a marca mundial. A faixa, que é uma colaboração dos produtores Bruno Martini e Zeeba, foi responsável em posicionar Alok como o primeiro artista brasileiro a estar no TOP 50 Global do Spotify, em 2016, ano do lançamento do hit.

Desde então, ‘Hear Me Now’ mantém o sucesso nos streamings, já que a faixa também foi a primeira música brasileira a bater 500 milhões de plays, em 2021.

No p´roximo dia 23 de novembro, Alok se apresenta show em Belém, como parte de sua turnê “Aurea”. O evento gratuito será realizado na área externa do Estádio Mangueirão, marcando o início da contagem regressiva para a Conferência do Clima (COP-30), que ocorrerá na capital paraense em 2025.