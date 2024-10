Anitta lança música 'São Paulo' em parceria com The Weeknd; assista o videoclipe

Após dias de suspense, Anitta surpreendeu seus fãs ao lançar, na noite desta quarta-feira (30), o clipe de "São Paulo", sua parceria com o astro canadense The Weeknd. Com o lançamento da faixa e do clipe, os artistas se tornaram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

No clipe, gravado em Nova York, Anitta aparece com uma enorme barriga, como se estivesse grávida, andando pelas ruas da cidade até entrar em uma fonte de parque, onde “dá à luz” a ninguém menos que The Weeknd.

A performance inusitada continua quando o umbigo de Anitta se transforma na boca do cantor, e ele começa a cantar diretamente de sua barriga, como se o ventre da brasileira tivesse vida própria. A escolha do Halloween para o lançamento não foi acidental: o clipe incorpora elementos bizarros e um visual sinistro.

A faixa “São Paulo” já havia sido apresentada em primeira mão ao público brasileiro durante o show de The Weeknd em São Paulo, no início de setembro, quando os dois cantaram a música ao vivo. O show marcou o lançamento do álbum "Hurry Up Tomorrow", no qual The Weeknd trouxe uma nova sonoridade.

Assista ao clipe de São Paulo:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)