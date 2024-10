Shakira no Brasil: após feat com Anitta, cantora anuncia turnê em 2025; saiba as datas

A estrela internacional da música Shakira virá ao Brasil em 2025, segundo informações do portal Hugo Gloss, e depois confirmadas por postagem da própria artista. A produtora Live Nation afirmou que a colombiana trará ao público brasileiro o espetáculo da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran".

A primeira apresentação de Shakira no Brasil será no dia 11 de fevereiro, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos. Já a segunda será em São Paulo, no dia 13 de fevereiro, no Estádio MorumBIS.

'Soltera'

Shakira lançou na última quarta-feira, 25, uma música com participação de Anitta, "Soltera". A faixa, composta e produzida pela própria artista, deve ganhar um clipe em breve, com a colombiana em uma festa com várias estrelas da música latina..

"Eu tenho direito de me portar mal para passar bem, estou solta e agora posso fazer o que quero. Ela se diverte solteira!", canta Shakira no refrão da música.