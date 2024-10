Anitta revela 'gravidez' e fãs especulam parceria com The Weeknd

Anitta tem intrigado os fãs com publicações em seu perfil no Instagram. A cantora brasileira anunciou que está “grávida” e compartilhou a imagem de um ultrassom. Entre as suposições, está a possibilidade de uma nova música em parceria com The Weeknd, artista canadense.

VEJA MAIS

Na primeira postagem, feita nesse sábado (26), Anitta está com uma máscara e exibe a barriga de grávida. “Era pra manter segredo”, escreveu a cantora. Nos comentários, The Weeknd disse: “Oh meu Deus… Parabéns.” A interação entre os artistas fez os internautas desconfiarem de um lançamento.

A expectativa é que a canção se chame “São Paulo”. “Vai nascer ‘São Paulo’ ft. The Weeknd? Amo”, falou o influencer Lucas Rangel. “’São Paulo’ vai nascer”, escreveu uma fã.

Nesse domingo, a cantora fez uma nova publicação. Dessa vez, foi de uma ultrassonografia. O “bebê” aparenta ter crânio maior do que o normal e dentes afiados. “Ele não é lindo?”, disse Anitta.

O público, então, reagiu: “Alien VS Predador”, “Isso parece com a morte” e “Tá chegando a hora do parto” foram alguns dos comentários deixados. Na imagem, é possível ver a data 30 de outubro de 2024, o horário correspondente a 13h (1:00 PM BRT) e coordenadas cartesianas — 23.5558º S e 46.6396º W. A localização é correspondente à avenida Brigadeiro Luís, no bairro Bela Vista, em São Paulo.

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)