No Brasil, The Weeknd canta versão de sua própria música em forró; vídeo

O canadense The Weeknd surpreendeu seus fãs brasileiros ao compartilhar um story em seu Instagram de uma versão nordestina de sua própria música. O vídeo mostra o cantor interpretando o hit "Blinding Lights" em um estilo completamente diferente: o forró e piseiro.

A cena aconteceu durante noite de sexta-feira (6) em um karaokê, enquanto o artista está no Brasil com a turnê After Hours Til Dawn. The Weeknd está de volta ao país para uma série de shows que irão passar pelo Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e seguindo com duas apresentações no Allianz Parque, em São Paulo.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, os fãs se divertiram com o momento e pedem que a versão seja cantada nos shows. "O The Weeknd cantando a música dele em forró é minha nova religião, espero que cante mais vezes no Brasil", disse uma internauta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)