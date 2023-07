Fã mostra seios para The Weeknd e reação do cantor viraliza, veja vídeo

The Weeknd viralizou na internet ao presenciar uma situação bastante embaraçosa. Enquanto se apresentava em um show da turnê After Hours Til Down Global, uma das suas fãs levantou a blusa e mostrou os seios para ele. A reação do cantor ao rir de nervoso despertou gargalhadas nos internautas. Confira:

Assim que viu a cena, Abel parou de cantar e começou a achar graça, desviando o olhar. Em seguida, olhou novamente para a fã e fez um sinal, rindo.