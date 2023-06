Do criador de 'Euphoria', série polêmica 'The Idol' com The Weeknd estreia hoje (4)

A série “The Idol” de Sam Levinson, criador do sucesso “Euphoria”, estreia hoje (04) a partir das 21h, na HBO, e às 22h, no HBO Max. A trama mostra uma jovem artista pop em crise que adentra no submundo da indústria musical e começa a se envolver com o proprietário de uma popular boate de Los Angeles (The Weeknd), que secretamente comanda um culto.

A série é protagonizada e produzida por The Weeknd. Também estão na série nomes como Lily-Rose Depp, Jennie, do grupo de k-pop BLACKPINK, e Troye Sivan. A obra, que teve dois episódios exibidos no Festival de Cannes, levou os telespectadores ao espanto.

Reportagem da revista Rolling Stone, em março deste ano, mostrou que 13 fontes classificaram a série como ter “saído dos trilhos de maneira selvagem e repugnante”, após a mudança na direção com a saída de Amy Seimetz e entrada do criador Sam Levinson.

Enquanto Seimetz abordou a história pelas lentes do personagem de Lily-Rose Depp – imaginando um conto sobre os efeitos distorcidos da fama e uma indústria carnívora – a abordagem de Levinson foi mais focada em um romance tóxico, disse a reportagem.

As fontes que falaram com a revista afirmaram que a produção foi caótica, cheia de roteiros incompletos e cenas refeitas.