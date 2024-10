Anitta lamenta falecimento de Liam Payne e relembra encontro com o cantor

Anitta usou as redes sociais para lamentar o falecimento do cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction. Nesta quinta-feira (17), por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, a artista resgatou registro de um encontro com o cantor.

"Rezando para que Deus e todos os anjos acalentem sua alma com todo o amor incondicional", escreveu Anitta, que escolheu a música Story of My Life, do One Direction, para acompanhar a publicação.

Anitta usou as redes sociais para lamentar o falecimento do cantor Liam Payne. (Reprodução)

Além dessa selfie com o artista, Anitta ainda recordou um encontro que tiveram durante o MTV Miaw, realizado no México em 2018. Na imagem, ela e Liam aparecem ao lado do cantor colombiano J. Balvin, amigo próximo da brasileira.

Liam foi encontrado morto após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina.