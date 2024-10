Liam Payne ganha mais de um milhão de seguidores em menos de 24h após sua morte

O cantor Liam Payne, ex-integrante da famosa boy band One Direction, que morreu na última quarta-feira (16) após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina, ganhou mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais em menos de 24 horas após o acidente.

No Instagram, ele ganhou mais de 560 mil seguidores apenas na quinta-feira (17), elevando seu total de 26,1 milhões para 27,3 milhões. Segundo a plataforma Social Blad, o ex-cantor também registrou um aumento de 20 mil inscritos no YouTube e mais de 200 mil novos seguidores no TikTok, onde agora conta com 5,2 milhões de inscritos.

Morte de Liam

O artista tinha 31 anos e foi encontrado sem vida no pátio do Casa Sur Hotel, localizado no bairro Palermo. Autoridades locais estão investigando as circunstâncias da queda, mas detalhes sobre se foi um acidente ou um ato intencional ainda não foram divulgados.

Liam Payne se destacou como um dos vocalistas da One Direction, que se tornou uma das bandas mais bem-sucedidas da história da música pop desde sua formação no programa "The X Factor" em 2010. Após a pausa do grupo em 2015, ele seguiu carreira solo e lançou seu álbum "LP1" em 2019.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)