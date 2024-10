Veja o que se sabe até agora sobre a morte de Liam Payne, ex-One Direction, aos 31 anos

Liam Payne, 31 anos, ex-integrante da banda britânica One Direction, morreu após cair do terceiro andar de uma sacada de hotel em Buenos Aires, na Argentina. A polícia, acionada para o local, informou que o cantor estava agressivo e sob efeito de drogas e álcool no hotel Casa Sur, onde Payne estava hospedado. Ele caiu da sacada assim que as autoridades chegaram ao prédio.

A ligação de emergência foi feita por um gerente do hotel por volta das 17h, no horário local, na quarta-feira (16). O gerente relatou que um hóspede estava em um quarto com sacada e havia o temor de que ele pudesse fazer algo que colocasse sua vida em risco. Logo após a chegada dos policiais ao local, ouviu-se um som alto vindo do pátio interno do hotel, onde o corpo do cantor foi encontrado.

O chefe do serviço médico de emergência de Buenos Aires informou à mídia local que Payne foi levado ao hospital, mas sofreu ferimentos “muito sérios” em decorrência da queda, e não havia “nenhuma possibilidade de ressuscitação”. Segundo o chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, Alberto Crescenti, Payne caiu de uma altura de cerca de 13 a 14 metros e teve morte instantânea.

As investigações sobre o caso continuam, e o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou estar em contato com as autoridades argentinas. Em postagens no Snapchat feitas nos últimos dias, Payne mencionou andar a cavalo, jogar polo e assistir ao seu antigo companheiro de banda, Niall Horan, se apresentar ao vivo em Buenos Aires.

O jornal argentino El Clarín afirmou ter tido acesso a fotografias do quarto que mostravam um pó branco, um isqueiro, restos de papel-alumínio, uma TV com a tela destruída, velas despedaçadas e uma caixa de sabonete.

Fãs do artista prestaram homenagens, acenderam velas, cantaram músicas do One Direction e fizeram minutos de silêncio em memória do cantor.