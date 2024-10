Funcionários tentaram alertar a polícia sobre 'desorientação' de Liam Payne antes de morrer

O cantor e ex- One Direction, Liam Payne, morreu, na tarde desta quarta-feira (16/10), ao cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, na Argentina. Antes do acidente, o artista foi visto “desorientado” pelas testemunhas e hóspedes do hotel. Payne deixou um filho de sete anos.

Mais cedo, Liam teria sido visto agindo de forma inquieta no saguão do hotel. O artista chegou quebrar o próprio notebook e foi levado carregado de volta para seu quarto por seguranças. A polícia, inclusive, foi chamada para contar um ‘homem agressivo’ que poderia estar sob ‘a influência de drogas ou álcool’.

A gravação da chamada de emergência, horas antes da morte do artista, feita por um funcionário do hotel foi divulgada pela imprensa. “Temos um hóspede drogado que está destruindo todo o quarto”, disse o homem, que não foi identificado.

Nas imagens divulgados sobre o estado do quarto onde Liam estava hospedado, é possível ver uma TV quebrada e objetos pelo chão. Em uma mesa, havia isqueiro, partes de latinhas queimadas, cera de vela derretida e um canudo, além de drogas.

Veja:

Liam Payne: ex-One Direction foi visto ‘desorientado’ no saguão do hotel antes de morrer Divulgação Divulgação Divulgação

Liam caiu do terceiro ano em um deck do hotel. O corpo do artista foi encontrado próximo a mesas e cadeiras. Um serviço de emergência foi acionado para atender a ocorrência, mas encontrou o cantor sem vida. Payne teve morto instantânea ao cair de uma altura de 13 metros.

“Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo”, disse o sistema de emergência.