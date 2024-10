Liam Payne, ex- One Direction, morre aos 31 anos

Liam Payne, ex-integrante da banda britânica One Direction, morreu nesta quarta-feira (16/10), aos 31 anos. O artista caiu de uma altura de cerca de 13 metros.

A notícia foi divulgada pelo site da emissora argentina Todo Notícias. De acordo com informações do jornal La Nacion, o cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, localizado no bairro de Palermo, em Buenos Aires. Ele teria falecido após cair do terceiro andar do hotel. Os agentes teriam sido chamados no local para conter "!um homem agressivo que poderia estar sob ‘a influência de drogas ou álcool".

Liam iniciou na indústria musical em 2010, após sua passagem pelo show de talentos The X Factor, quando uma das juradas do programa, Nicole Scherzinger, sugeriu que ele formasse uma banda. De lá, surgiu o grupo One Direction, formado por Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson.

Em 2011, a banda lançou seu álbum de estúdio Up All Night, o primeiro a estrear em primeiro lugar na Billboard no Reino Unido. Liam fez parte até o fim do conjunto, em 2016. Desde então, Payne vinha trilhando carreira solo.