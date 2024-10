Antes de morrer, Liam Payne lutava contra excesso de álcool e depressão

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu nesta quarta-feira (16/10), após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina. O artista lutava contra o uso excessivo de álcool e drogas, além de questões de saúde mental, enfrentando uma longa batalha contra a depressão após o término do grupo.

Em 2023, Liam discutiu abertamente seus desafios, revelando que tinha passado por momentos de pensamentos suicidas. O cantor usou as redes sociais para compartilhar sua experiência e o processo de recuperação após sair de uma clínica de reabilitação.

"Nos momentos em que eu estava super deprimido, eu perdia minha sobriedade", escreveu ele, comentando sua trajetória de seis meses de sobriedade após o tratamento.

Payne também mencionou como lidava com a pressão enquanto estava no One Direction, dizendo que o isolamento em quartos de hotel, durante as turnês, o levava a beber excessivamente.

"O problema era que, na banda, a melhor maneira de nos proteger era nos trancar em nossos quartos. O que tem no quarto? Um frigobar. Então, em um certo ponto, pensei: 'Bem, vou dar uma festa para um'", afirmou o cantor.

Liam também admitiu ter enfrentado pensamentos suicidas, ressaltando o impacto da fama na sua saúde mental. "Isso quase me matou algumas vezes", comentou.