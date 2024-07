14 anos de One Direction em videoclipes: veja as 10 músicas mais tocadas da banda

A banda britânica One Direction completa 14 anos nessa terça-feira, 23. Formado por Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan e Liam Payne, o grupo iniciou em 2010, após a equipe do programa “The X-Factor” selecionar os jovens artistas. A carreira da banda foi marcada por músicas de sucesso, como “What Makes You Beautiful” e “Steal My Girl”.

Em 2016, a banda anunciou uma pausa. Entretanto, até o momento, não há previsão de retorno. Ainda assim, o One Direction acumula mais de 44 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

No streaming de músicas e podcasts, as 10 faixas mais ouvidas da banda são apresentadas no perfil. Confira abaixo a lista.

1. “Night Changes”

2. “What Makes You Beautiful”

3. “Story Of My Life”

4. “Drag Me Down”

5. “Perfect”

6. “Steal My Girl”

7. “18”

8. “Right Now”

9. “Best Song Ever”

10. “You & I”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de Oliberal.com)