Ex-One Direction Louis Tomlinson divulga pontos de apoio para Rio Grande do Sul em shows no Brasil

O ex-One Direction Louis Tomlinson anunciou, na última terça-feira (07/05), que vai usar os seus três shows do Brasil, que acontecerão ainda esse mês de maio, para criar pontos de apoio em prol das vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Em uma publicação feita nos Stories do Instagram, o cantor revelou que fez doações para comprar suprimentos de urgência que serão entregues ao estado.

Publicação nos Stories do Intagram de Louis Tomlinson (Reprodução/ Instagram)

Louis ressaltou o pedido por alimentos não perecíveis, roupas, fraldas, alimentos, suprimentos para bebês e comidas para animais de estimação. “Criamos áreas de coletas que serão montadas nas entradas de todos os meus três shows no Brasil, e gostaria de convidar qualquer pessoa que comparecer ao longo da próxima semana que se junta a nós nesta causa com qualquer coisa que possa doar”, compartilhou.

Os pontos de coleta estarão nas três cidades que receberão a turnê “Faith in the Future World Tour”, são elas: Rio de Janeiro, dia 8 de maio; São Paulo, no dia 11; e, por último, Curitiba, no dia 12.

“Estou enviando todo o meu amor para as milhares de pessoas no Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes históricas que atingiram a região recentemente. Sou extremamente grato por poder visitar e fazer shows neste lindo país, e é devastador ver quantas vidas foram tão severamente impactadas”, afirmou o artista.