Brasileira que perseguiu Harry Styles é condenada à prisão na Inglaterra

Uma fã brasileira do cantor Harry Styles foi condenada nesta sexta-feira (19/4), a 14 semanas de prisão pela Justiça da Inglaterra por ter enviado 8 mil cartas para o cantor britânico em menos de um mês. Myra Carvalho, de 35 anos, também foi acusada de perseguição envolvendo alarme ou angústia grave, com ordem de restrição de 10 anos.

De acordo com o ‘The Guardian’, a jovem adulta foi proibida a comparecer qualquer evento onde o cantor estivesse se apresentando, além de ter sido orientada a não entrar em uma área do noroeste da capital inglesa. Ela também foi condenada a pagar uma sobretaxa de 134 libras (R$862,03 na cotação atual).

Myra começou a enviar cartas para Harry Styles em dezembro de 2023, quando chegou no Reino Unido. A brasileira ainda encomendou uma série de cartões online para ele. Documentos da corte revelam que ela estava hospedada em um albergue em Earl’s Court, no oeste de Londres.

Entre as 8 mil cartas enviadas havia convites de casamento e duas foram entregues nas mãos do cantor. A família não sabia que ela tinha viajado para o país. Os encontros fizeram o ex-integrante do "One Direction" se sentir “inseguro e desconfortável” na própria casa, levando-o a contratar um segurança noturno, trancar a porta do quarto e procurar por “pontos fracos” em sua residência.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)