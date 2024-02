Brasileira é presa por enviar mais de 8 mil cartas a Harry Styles

Uma brasileira está sendo julgada pelo crime de perseguição por ter enviado mais de 8 mil cartas ao cantor Harry Styles. Myra Carvalho chegou a viajar para Londres, na Inglaterra, para entregar milhares de cartas ao artista e acabou sendo detida pela polícia local.

As informações sobre o caso foram divulgadas nesta terça-feira (20) após a primeira audiência de Myra. Segundo o jornal Daily Mail, as correspondências foram enviadas pela própria brasileira, e entre as cartas havia até pedidos de casamento.

Ainda segundo o jornal, muitas das mensagens demonstravam um claro interesse sexual em Harry Styles, mesmo ela sendo casada no Brasil.

Para fazer o envio das cartas, Myra teria saído do Brasil sem avisar a família, em dezembro de 2023. Ao chegar em Londres, ficou hospedada em um albergue, no oeste da cidade. No final do janeiro deste ano foi presa soba acusação de causar “sério alarme e angústia” a Harry Styles.

Representantes do artista se pronunciaram sobre o caso e afirmaram que Myra provou “efeito adverso substancial nas atividades habituais do dia-a-dia” com a entrega das cartas. No dia 23 janeiro, na primeira audiência no tribunal, a acusação declarou que a brasileira “seguiu uma conduta – nomeadamente assédio – que equivalia à perseguição, causando grave alarme ou angústia”.

Uma nova audiência sobre o caso Myra está marcada para ocorrer em abril. Segundo a defesa da brasileira, um médico acredita que a justificativa para o que ocorreu se deve a um “episódio maníaco”, que ela teve.

Até ocorrer a nova audiência, Myra seguirá detida pelas autoridades da Inglaterra.