'The Idea of You': Novo filme de Anne Hathaway é inspirado em Harry Styles

A atriz Anne Hathaway está prestes a estrelar mais um filme, desta vez inspirado no cantor Harry Styles. O longa, intitulado "The Idea of You", será produzido exclusivamente para o Prime Video e tem previsão de estreia para 2 de maio de 2024. Nesta quinta-feira (21), as primeiras imagens do romance foram divulgadas.

Na trama, Hathaway interpreta Solène Marchand, uma mulher recém-divorciada que vive um romance improvável com o jovem Hayes Campbell, integrante de uma famosa boyband. O personagem do cantor, interpretado por Nicholas Galitzine, é inspirado no ex-One Direction, que já namorou mulheres mais velhas.

O filme é baseado no romance de estreia de Robinne Lee, publicado originalmente em 2017. O livro conquistou fãs do gênero de romance e também chamou a atenção dos fãs da One Direction. Na época, a autora explicou que a intenção nunca foi de escrever “um livro sobre Harry Styles”. “Era para ser uma história sobre uma mulher que se aproxima dos 40 anos e recupera sua sexualidade e se redescobre”, relatou Robinne.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)