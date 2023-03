Sorriso de Harry Styles é escolhido como o 'mais impressionante do mundo'

Segundo o jornal The Mirror, o cantor Harry Styles tem o sorriso mais atraente e impressionante do mundo, de acordo com uma análise por uma série de dentistas e profissionais de saúde bucal. Na disputa pelo título de dona do sorriso mais atraente do mundo, Maya Jama desbancou a princesa Kate Middleton.

VEJA MAIS

A dentista Gülay Akay, um dos profissionais consultados para a escolha, afirmou que a simetria ideal do sorriso do artista, com os dentes da frente um pouco mais longos que os outros, é um dos fatores que o tornam marcante. “Para um sorriso marcante, as proporções dos dentes e sua harmonia com toda a face são importantes. Harry Styles tem a simetria ideal em seu sorriso, com os dentes da frente um pouco mais longos que os outros”, pontuou.

A apresentadora Maya Jama foi eleita com o sorriso mais atraente do mundo (Reprodução / Instagram)

Já entre as candidatas ao título, o que levou os juízes a escolher Maya Jama foi a harmonia de seu sorriso: "Os dentes que eram visíveis, sua cor e disposição dos dentes eram todos ideais, eles são dignos vencedores do primeiro prêmio”, explicou Akay. No entanto, a dentista Gülay Akay também destacou a beleza do sorriso da princesa de Gales: Kate também tem um sorriso lindo e caloroso: a relação entre o lábio superior e o inferior é ideal, o corredor bucal – a área preta que se vê nos cantos da boca – é perfeitamente proporcional, e a simetria dos dentes anteriores é perfeita”, completou.