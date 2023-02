Harry Styles e Jennifer Aniston podem estar próximos de um romance; diferença de idade é de 25 anos

A atriz Jennifer Aniston, de 54 anos, e o cantor Harry Styles, de 29 anos, podem estar próximos de engatar um romance. Fontes ouvidas pelo portal The Mirror apontam que os artistas estão conversando por mensagem de texto há aproximadamente um mês.

VEJA MAIS

A aproximação teria ocorrido após um show de Harry Styles, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na ocasião, Jennifer teria falado com o cantor após ele ter rasgado a calça durante sua apresentação.

A diferença de idades não é um problema para o vencedor do Grammy. No final de 2022, o cantor se separou de Olivia Wilde, atriz e diretora de 38 anos. Ele também já se relacionou com a ex-Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, que atualmente tem 44 anos e com Taylor Swift, cinco anos mais velha.

Harry e Jennifer estariam trocando mensagens de texto e a atriz parece estar animada com a possibilidade do relacionamento. Ela teria comentado sobre o cantor durante uma conversa entre amigos sobre possíveis romances:

“Ele cumpre todos os requisitos. É bem-sucedido, intelectual e mais legal que todos os outros. Além disso, é claro, ele gosta de mulheres mais velhas e admitiu ter tido uma queda por ela quando ainda era criança ", relatou a fonte.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)