Segundo site americano, Harry Styles e Olivia Wilde estariam se separando

Os artistas Harry Styles e Olivia Wilde protagonizaram um romance cercado de polêmicas, e agora mais uma notícia ruim chega nos bastidores, de que o casal teria decidido dar um tempo no relacionamento de dois anos, segundo a revista “People”.

Segundo uma fonte entrevistada pelo site americado, o cantor estaria em turnê pelo exterior. "E ela está se concentrando em seus filhos e seu trabalho em Los Angeles". Ainda, de acordo com a revista "People”, Olivia Wilde foi flagrada junto com seus filhos, a filha Daisy, 6 de anos, e o filho Otis, 8, frutos de sua união com Jason Sudeikis, cantando e dançando no show de Styles no dia 15 de novembro, em Los Angeles.

A matéria aponta que "eles ainda são amigos muito próximos", mas que nesse momento, “eles têm prioridades diferentes que os mantêm separados". Vale destacar que a atriz já marcou presença em várias apresentações do cantor. Depois de uma série de shows nos Estados Unidos, Harry Styles iniciará uma nova fase da turnê ainda em 2022. Indicado ao Grammy, o músico vem ao Brasil em dezembro para realizar cinco shows: nos dias 6, 13 e 14 no Allianz Parque, em São Paulo; no dia 8 na Área Externa da Jeunesse, no Rio de Janeiro; e também no dia 10 na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba.