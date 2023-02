Rose Hanbury: saiba quem é a suposta amante do príncipe William

Desde o último domingo, 19 de fevereiro, o nome de Rose Hanbury voltou a circular nos principais jornais do mundo inteiro, após uma revista de Portugal declarar que o príncipe William (futuro rei da Inglaterra) teria passado o Dia de São Valentim com a mulher, com quem estaria tendo um caso extraconjugal.

Comemorado no dia 14 de fevereiro, o Dia de São Valentim é considerado o Dia dos Namorados na Europa e nos Estados Unidos. De acordo com diversos portais de notícias, William e Rose se relacionam desde 2017, quando Kate Middleton esperava o terceiro filho com William, o príncipe Louis.

Rose, atualmente com 38 anos, é casada com o diretor de cinema David Rocksavage, de 62 anos, que também é o 7º marquês de Cholmondeley. O relacionamento entre os dois começou em 2003, quando Rose tinha apenas 18 anos. Seis anos depois, o casal resolveu se casar e atualmente tem três filhos.

Rose estudou história e também trabalhou com Michael Gove, político conservador que atualmente trabalha como secretário de Habitação e Comunidades do Reino Unido. Ela também já trabalhou como modelo na agência Storm Models, que contou com nomes como Kate Moss e Kitty Spencer.

Rose, que já foi amiga de Kate Middleton, conheceu o casal real quando os três eram vizinhos no condado de Norfolk. Segundo o jornal El Mundo, os filhos de ambos os casais se tornaram amigos e brincavam juntos. Já em 2019, os portais de notícias circulavam os rumores sobre as traições de William.

Na época, com a grande proporção do caso, Rose foi banida dos eventos da realeza, além de ter tido uma grande briga com Kate, segundo o portal The Sun. Mesmo fora dos compromissos reais, Rose compareceu ao tributo dedicado ao príncipe Philip, marido da falecida Rainha Elizabeth II. Na época, ela estava acompanhada do marido.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)