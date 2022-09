Em meio a polêmica de infidelidade, Adam Levine diz que trair é da natureza do homem

Após virem à tona alguns supostos casos de traições do cantor Adam Levine, internautas compartilharam uma entrevista onde o artista admite ser infiel. A declaração foi feita em 2009, quando Adam foi entrevistado para a revista Cosmopolitan. Na conversa, ele diz que já traiu e que os homens não nasceram para viver relacionamentos monogâmicos.

Durante o bate-papo para a revista, Adam foi questionado sobre quais seriam os motivos para os homens traírem, então ele respondeu: “instintivamente, a monogamia não está em nossa composição genética. As pessoas traem. Eu tenho traído. E sabe de uma coisa? Não há nada pior do que a sensação de fazer isso”. Na época da entrevista, o cantor ainda não se relacionava com a atual esposa, Behati Prinsloo.

Relembre o caso:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)