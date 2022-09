Modelo se desculpa com mulher do cantor Adam Levine

Após o escândalo de uma possível traição com a modelo Sumner Stroh, Adam Levine, vocalista do Marron 5, passou a ser muito criticado por inúmeros fãs nas redes sociais. Entretanto, o ator negou qualquer relação com a mulher e reforçou o seu compromisso com a esposa, Behati Prinsloo, com quem é casado desde 2014, mas admitiu que “cruzou a linha”.

Após a repercussão do caso, Stroh se desculpou com Prinsloo, que espera o terceiro filho com o cantor. “Eu entendo perfeitamente que não sou a vítima aqui. Não sou a pessoa que está sendo machucada com isso. É Behati e seus filhos. E, por isso, sinto muitíssimo. Queria matar qualquer outra história que tabloides tinham”, explicou a modelo, em um vídeo.

“A parte mais importante que eu quis esclarecer é que eu tinha a impressão de que o casamento deles tinha acabado. Achei que eles tinham terminado e deixado quieto para evitar a mídia negativa”, disse ela no vídeo, completando: “Assim que percebi que esse não era o caso, cortei as coisas com ele”, completou Sumner.

O cantor Adam Levine, vocalista do Maroon 5, está sendo acusado por outras mulheres de ter flertado com elas na internet. Nos últimos dias, a modelo Sumner Stroh afirmou que teve um caso com o vocalista do Maroon 5, casado com a modelo Behati Prinsloo desde 2014.

gora, de acordo com o TMZ, a comediante Maryka alega que o cantor também mandou mensagens em tom de flerte para ela. “Distraia-se transando comigo”, teria dito ele à comediante.

Alyson Rosef também postou supostas mensagens que teriam sido trocadas entre ela e Levine. “Eu não deveria estar falando com você, sabia?”, teria dito ele. Em outro momento, ele classificou Alyson na categoria de “mulheres gostosas”.