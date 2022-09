Adam Levine: mulher do cantor acredita que não teve 'contato físico' em traição

Após ver o marido envolvido em uma grande polêmica com a modelo Sumner Stroh, que afirmou ter tido um caso com Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5, Behati Prinsloo, mulher do astro, teria ficado "chocada" e revelado acreditar que não existiu "contato físico" na traição.

Segundo informações de fontes próximas a ex-angel da Victoria's Secret divulgadas ao E!News, a modelo estaria chateada com a atitude do marido, mas não acreditava em um caso físico. "Eles estiveram juntos esse tempo todo. Ela sente que eles estão casados ​​e felizes, e ficou chocada ao descobrir o que estava acontecendo pelas costas dela. Ele está desapontado consigo mesmo e chateado por ter machucado sua família assim. É um alerta e o fez perceber que ele tem muito o que trabalhar", disse a fonte anônima, afirmando que Behati está 100% comprometida com a sua família.

"Ele admitiu que foi pelas costas dela e foi inapropriado. Ele admitiu que agiu como um idiota", acrescentou o informante, destacando que Levine estaria fazendo de tudo para manter o casamento.

Casal é visto pela primeira vez

Em meio aos rumores de traição, Behati e Adam Levine foram vistos juntos pela primeira vez na última quarta-feira (21), quando passeavam por Montecito, na Califórnia. Segundo o site TMZ, o casal caminhou de mãos dadas e sorridente, sem parecer se importar com a polêmica.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)