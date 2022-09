Adam Levine: outras mulheres expõem mensagens de paquera com o cantor; entenda a polêmica

Parece que as acusações de traição envolvendo Adam Levine, vocalista do Maroon 5, estão longe de acabar. Na última terça-feira (20), o site norte-americano TMZ divulgou supostas novas trocas de mensagens do cantor com outras mulheres, após a modelo Sumner Stroh compartilhar que teve um caso amoroso com o astro da música pop.

Alyson Rosef, uma das mulheres anônimas que teriam recebido os flertes, compartilhou uma série de DM 's supostamente enviadas por Adam. Em uma das mensagens, ele diz. "Eu não deveria estar falando com você, você sabe, certo?". Já em outro trecho, depois da mulher afirmar que só gosta de escutar gêneros musicais mais pesados, como metal, o cantor respondeu. "Nenhuma garota gostosa disse isso além de você".

Em um outro caso, uma comediante chamada Maryka também postou prints de conversas com o músico. No papo, ele chega a fazer um pedido ousado de distração. "Distraia-se fod*ndo comigo", diz ele. "Eu nem queria postar nada sobre isso, mas como a outra menina disse: a única forma disso ser falado é se alguém postar. "Muitos dos meus amigos sabiam e ficaram chocados. Eu me sinto muito mal por sua esposa e ninguém merece isso”, disse a mulher ao publicar os registros. Assista o compilado:

Traição e pedido inusitado

Os boatos de traição de Adam Levine surgiram na segunda-feira (19), quando a modelo Sumner Stroh expôs uma troca de mensagens e afirmou ter vivido um caso com o vocalista por cerca de um ano. "Eu estava vivendo um affair com um homem que é casado com uma modelo da Victoria’s Secret. Na época, eu era jovem, eu era ingênua, e quer dizer, francamente, eu me sinto explorada. Eu não estava na cena como estou agora. Então, eu definitivamente era manipulada muito facilmente", disse ela em um vídeo postado no Tik Tok.

No registro, a modelo ainda contou que depois do caso ter sido "encerrado", Adam reapareceu com a ideia de pôr o nome de Sumner no seu novo filho. "OK, pergunta séria. Eu vou ter outro filho e se for um menino eu realmente queria chamá-lo de Sumner. Tudo bem para você? Muito sério", escreveu o artista na mensagem.

Adam Levine nega caso, mas confirma mau comportamento

Na terça-feira (20), o cantor negou o caso extraconjugal, mas admitiu que "cruzou a linha" ao falar com mulheres em forma de flerte. "Tem muita coisa sendo dita sobre mim agora, e eu quero deixar tudo claro. Errei ao falar com qualquer outra mulher que não fosse minha esposa em forma de flerte. Eu não tive nenhum caso extraconjugal, no entanto, cruzei uma linha por um momento da minha vida, do qual me arrependo. Em alguns momentos, ficou inapropriado. Eu lidei com isso e já estou tomando os passos necessários para cuidar disso com minha família", confessou o cantor, alegando que foi "burro" e "ingênuo".

"Minha esposa e minha família são tudo que me importa nesse mundo. Ser ingênuo e burro o suficiente para arriscar a única coisa que realmente me importa foi o maior erro que pude cometer na vida. Jamais farei isso novamente, me responsabilizo totalmente. Vamos passar por isso, e vamos passar por isso juntos", concluiu.

Relacionamento com Behati Prinsloo

Adam e Behati Prinsloo são pais de Dusty e Gio, de 5 e 4 anos. (Foto: Reprodução / Instagram)

Adam Levine é casado com a modelo Behati Prinsloo deste de 2014, quando trocaram alianças em uma cerimônia oficializada pelo ator Jonah Hill. Os dois passaram a ser vistos juntos dois anos antes, em 2012, após o cantor terminar seu relacionamento com a também modelo Anne Vyalitsyna.

Desde o casamento, o casal passou a compartilhar declarações de amor nas redes sociais e sempre foram visto nos backstages de desfiles da modelo, principalmente do "Victoria's Secret Fashion Show", já que Behati era uma famosa "angel" da marca.

O suposto caso surgiu dias depois de Behati anunciar que está grávida do terceiro filho com o músico.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão Felipe Saraiva, editor web)