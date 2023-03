Elton John, Harry Styles e Adele não irão cantar na coroação do Rei Charles III; entenda

Após 70 anos desde a coroação da rainha Elizabeth II, a cerimônia do novo rei da Inglaterra, Charles III, promete ser menos extravagante. O evento, porém, sofre uma "crise", pois parte dos artistas convidados para a festa recusaram o convite ou não poderão participar. Entre eles estão nomes como Elton John, Harry Styles, Adele e outros.

Elton John, o grupo Spice Girls e Harry Styles afirmaram não poder participar da coroação. Enquanto, Ed Sheeran, Adele e Robbie Williams estão entre os que recusaram o convite sem dar maiores explicações. Como afirma o jornal The Sun.

O principal impedimento dos artistas seriam as suas agendas. De acordo com a OK! Magazine, a cantora recusou o convite mesmo não tendo nenhuma apresentação marcada para a data. O seu próximo show seria somente no dia 25 de maio.

Ainda segundo o tabloide, as atrações do evento que já estão confirmadas são Olly Murs, o grupo Take That, sem Robbie Williams, e o americano Lionel Richie. Kylie e Dannii Minogue e o compositor Andrew Lloyd Webber também se apresentarão.

Três dias de festa

A programação da cerimônia de coroação terá três dias de festa e começará no dia 6 de maio, em um sábado. Também haverá um “Grande Almoço da Coroação”, o “Concerto da Coroação”, a missa de coroação, procissões, shows de luzes e diversas outras atrações.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)