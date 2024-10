Maya Henry expõe conflitos com Liam Payne e revela aborto forçado em autobiografia

A escritora Maya Henry, ex-noiva do cantor Liam Payne, fez revelações sobre seu relacionamento com o artista em seu livro "Looking Forward", lançado dois meses antes da morte de Payne, que foi encontrado sem vida nesta quarta-feira (16/10), após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina. No livro, Maya descreve os conflitos que surgiram após o fim de One Direction, além de abordar questões delicadas sobre sua relação com Payne.

Segundo o relato de Maya, o relacionamento, que durou de 2018 a 2022, foi marcado por abusos. Em uma das passagens do livro, ela conta que foi forçada a realizar um aborto ilegal, relatando que o cantor a pressionou a interromper a gravidez.

Maya também mencionou que a decisão de compartilhar essas experiências no livro se deu porque queria trazer à tona sua perspectiva: "É por isso que quis incluí-lo no livro", afirmou em entrevista para uma revista americana.

Após a morte de Payne, o influenciador Renato Shippe, conhecido por interpretar a personagem Karen Kardasha, comentou sobre as polêmicas envolvendo o cantor.

Shippe afirmou que Maya teria solicitado uma medida protetiva contra Liam após o término do relacionamento, alegando que ele a perseguia, bem como a seus familiares. Shippe ainda corroborou as alegações de Maya sobre o aborto, mencionando que o cantor insistiu para que ela interrompesse a gravidez de forma ilegal.

Liam Payne, que era pai de Bear Grey, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl, havia enfrentado desafios relacionados à paternidade. O filho do cantor nasceu em março de 2017, quando Payne tinha 24 anos. O relacionamento com Cheryl durou dois anos e também foi alvo de críticas na época, devido à diferença de 10 anos de idade entre eles.