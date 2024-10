Anitta relata abuso sexual aos 14 anos: 'Não sabia como reagir'

A cantora Anitta, fenômeno mundial da música, falou mais uma vez sobre o abuso sexual que sofreu aos 14 anos. O novo relato se deu no documentário “A Great Day with J Balvin”, no qual o cantor conversa com celebridades.

VEJA MAIS

“Quando eu era adolescente, aos 14 anos, perdi minha virgindade sendo abusada por alguém que eu conhecia. Para mim, foi um misto de sentimentos, eu não sabia como reagir e como contar para a minha família. Eu não contei para ninguém, apenas vivi com isso por muitos anos”, afirmou Anitta.

A cantora revelou que na época, se sentia "suja, miserável e culpada". “As mulheres, em nossa sociedade, são treinadas para sentir que tudo é nossa culpa. É porque você se veste dessa maneira, porque se comporta dessa forma. Quando uma mulher é abusada, [perguntam], o que ela fez para ser abusada? O que ela estava vestindo? Como ela se comportou?”, declarou.

O estupro foi divulgado por Anitta pela primeira vez durante o documentário “Anitta: Made in Honório”, lançado em 2020. No depoimento, a cantora contou ter se envolvido com uma pessoa autoritária e que lhe causava medo quando ficava nervoso.