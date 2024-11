Alok anuncia transmissão ao vivo de 'Aurea Tour' no YouTube, em Belém

O show do DJ Alok em Belém, que faz parte da "Aurea Tour", terá transmissão ao vivo no YouTube. A novidade foi compartilhada pelo artista na noite desta quinta (21), nas suas redes sociais. O evento gratuito acontecerá na capital paraense no sábado (23), no estádio Mangueirão.

Previsto para começar às 21h, o evento contará com um palco em formato de pirâmide que proporcionará uma visão de 360 graus para o público presente. O show gratuito conta com vários convidados e marca o início da variada programação que acontecerá para a COP 30.

“Dia 23 de novembro, o Mangueirão se transforma na pista do 'Aurea Tour' para marcar a contagem regressiva para a COP 30! Estamos montando uma pirâmide épica – com altura de um prédio de 10 andares – que será o palco do festival. Uma superestrutura sendo erguida para te levar a um nível inesquecível!”, publicou Alok.