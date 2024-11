Alok usa looks de marca 100% paraense e sustentável para estadia em Belém

Alok recebeu a imprensa de Belém na noite desta quinta-feira (21/11), no estádio Mangueirão, local onde acontecerá a apresentação da AUREA Tour neste sábado (23/11). Durante as entrevistas concedidas a diversos veículos de comunicação, o artista destacou a importância da COP 30, cuja contagem regressiva será marcada por sua performance no evento.

Usando uma camisa alfaiataria verde, os detalhes no look do DJ atraiu atenções. A peça chamada de 'Camisa vitória-régia' é da marca "Normando", de Marco Normando e Emídio Contente, que tem como matéria-prima sustentável, elementos vindo da floresta.

VEJA MAIS

A 'Camisa vitória-régia' tem uma modelagem redonda com todos os códigos de uma camisaria tradicional, sendo feita em 100% algodão. Seu design imita a planta aquática da região amazônica. A ex-BBB manaura, Isabelle Nogueira, também já usou a mesma camisa em um ensaio fotográfico.

Quando chegou em Belém, na última quarta-feira (20/11), Alok também usava uma peça da Normando, o que mostra a sua admiração pelos profissionais paraenses. Na ocasião, ele escolheu a "Camiseta Onça-pintada", confeccionada em 100% algodão orgânico brasileiro.

No Grammy Latino, assim como no Tomorrowland, Alok escolheu looks da Normando. Na premiação, ele usou uma peça em látex amazônico e no festival, a escolha foi por um look sustentável em jacquard de origem reciclada.