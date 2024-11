Turnê 'Aurea Amazônia' de Alok abre contagem regressiva de um ano para COP 30

Show do DJ Alok, dentro da turnê “Aurea Amazônia”, no próximo sábado (23), marca contagem regressiva de um ano para realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, em Belém, em novembro de 2025. A programação tem acesso gratuito e vai reunir, no estacionamento do estádio Mangueirão, a partir das 18h, diferentes ritmos da cultura amazônica, com a presença de cantores como Joelma, Mestre Pinduca, Gaby Amarantos, Viviane Batidão e Zaynara.

Com patrocínio da Vale e do governo do Pará, a iniciativa se soma a outras ações realizadas ou apoiadas pela mineradora com o objetivo sensibilizar a sociedade para a importância de uma atuação mais efetiva para os desafios das mudanças climáticas, da transição energética e pela preservação da biodiversidade.

“Acreditamos que essa COP em especial, que será a COP da Floresta, vai colocar Belém e a Amazônia no centro das atenções globais. Será um passo importante para consolidar a liderança do Pará na agenda de proteção desse bioma tão importante para o mundo todo. E eu, como paraense, quero que o mundo conheça ainda mais a nossa diversidade e nossa cultura. Nós acreditamos que juntos, somando esforços do poder público, da iniciativa privada e, principalmente, da sociedade, podemos fazer a diferença e manter a floresta amazônica preservada”, destaca a gerente geral de Relações Institucionais da Vale, Ana Carolina Alves.

Amazônia para Sempre

Outra importante iniciativa foi anunciada em setembro deste ano, pelo Rock in Rio e The Town, com patrocínio da Vale. O “Amazônia para sempre” nasceu com o objetivo de convocar todos para as urgências socioambientais e a importância de se manter a maior floresta tropical do mundo preservada. O espetáculo inédito, programado para setembro de 2025, vai colocar a Amazônia e a importância por sua preservação no centro das atenções, celebrando a floresta, seus povos e sua cultura, e chamando a atenção do mundo para a COP 30, que será realizada na capital paraense, em novembro de 2025.

As atrações serão anunciadas em breve e a apresentação acontecerá em um emblemático palco flutuante, em formato de vitória-régia, com cenografia e iluminação criadas para promover um encontro mágico entre a música e a natureza. Além do show com transmissão global, realizado dentro do rio, no coração da floresta, a comunidade de Belém também receberá um espetáculo gratuito com artistas regionais e nacionais, que também serão divulgados em breve, junto com o local que será realizado.