Em Belém, Alok e Helder Barbalho são presenteados com botas feitas com borracha natural do Marajó

Alok, que está em Belém para um show público neste sábado (23/11), e o governador do Pará, Helder Barbalho, foram presenteados, cada um, com uma bota feita com borracha natural da Amazônia, extraída por seringueiros do Arquipélago do Marajó, do projeto "Marajó sustentável".

A produtora do calçado é a Seringô, com fábrica instalada no município de Castanhal, que utiliza borracha e caroços de açaí para compor as palmilhas e solados. Em fotos publicadas no Instagram da empresa, o DJ aparece segurando uma bota personalizada com seu nome, estampas regionais e folhas de árvore. Helder Barbalho, por sua vez, aparece próximo à estrutura do evento segurando uma caixa com o presente dentro, ao lado do filho, Helder Filho, e a primeira-dama, Daniela Barbalho.

Show em Belém

O DJ se apresenta a partir das 21h no estacionamento do estádio Mangueirão com um palco em formato de pirâmide que proporcionará uma visão de 360 graus para o público presente. Além de Alok, o show gratuito conta com vários convidados e marca o início da variada programação que acontecerá para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), evento que ocorrerá em Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, para discutir, com diversos chefes de estado do mundo inteiro, soluções globais para a mudança climática.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)