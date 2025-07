Ao lado da namorada Alane Dias, Francisco Gil se despede da mãe em cerimônia no Rio

O cantor Francisco Gil, filho único de Preta Gil, que morreu, aos 50 anos, no último domingo, chegou na manhã desta sexta-feira (25) ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro para o velório da mãe. Acompanhado da namorada, a atriz paraense Alane Dias, Francisco se mostrou bastante emocionado ao se aproximar do caixão. Alane também chorou ao se despedir da sogra.

Após a despedida, que está sendo aberta ao público e para os familiares, o corpo de Preta será levado ainda nesta sexta-feira, por volta das 15h, até a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, na Zona Portuária do Rio, onde será realizada uma cerimônia restrita à família e amigos próximos. A cremação ocorrerá está prevista para às 17h.

Francisco Gil, filho de Preta Gil, durante o velório da cantora realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro do Rio (ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO)

O corpo de Preta Gil será transportado em cortejo fúnebre em um carro do Corpo de Bombeiros, que passará por ruas do Centro da cidade, seguindo o percurso do recém-criado Circuito de Blocos de Carnaval de Rua "Preta Gil", em homenagem à cantora, que por muitos anos comandou o Bloco da Preta, tradicional no Carnaval de Rua carioca.

Preta Gil morreu em Nova York, nos Estados Unidos no domingo (20). A cantora foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, e chegou a passar por uma cirurgia considerada bem-sucedida. No entanto, em agosto do ano passado, a doença retornou e se agravou.