‘Mestras’: conheça o 1º longa documentário paraense selecionado para o Festival de Gramado

Pela primeira vez um longa documentário do estado do Pará chega ao Festival de Gramado. O documentário “Mestras”, dirigido pela cantora Aíla e pela artista visual Roberta Carvalho, está entre os cinco selecionados da categoria, competindo com cerca de 150 obras inscritas. A premiação de Gramado ocorrerá no dia 17 de agosto, mas o público poderá acompanhar o documentário antes, ele ganhará exibição no Canal Brasil no dia 13 de agosto.

Ao Grupo Liberal, Roberta Carvalho afirmou que a presença do filme paraense em Gramado representa a força do audiovisual construído no Norte do Brasil.

“Eu acho que é o reconhecimento desse trabalho, é o reconhecimento da região, e também o reconhecimento da importância dessas mulheres que são mestras da cultura popular e que constroem essa cultura brasileira produzida na Amazônia”, complementou a artista visual, que recebeu a notícia da seleção com muita felicidade.

Aila (à esquerda) e Roberta Carvalho (à direita) (Julia Rodrigues)

Aila, que além de dirigir o documentário também atua como narradora, explicou a estrutura multifacetada do filme. "O filme 'Mestras' é um documentário, mas tem drama, é uma surpresa para quem vai assistir, mas envolve outras narrativas que se costuram no meio de três protagonistas que falam do boi, do samba de cacete, de carimbó, e a gente conta outras narrativas da música do Pará que são muito famosas por homens mestres, mestres do carimbó, guitarrada, do boi."

Para a cantora, a presença do filme no festival representa um momento histórico para a música do Pará, mas também para o cinema e as artes.

“É uma equipe cem por cento paraense. Entrar entre os cinco dos 150 inscritos já é uma vitória real para a gente e ficamos muito felizes, é um momento que queremos levar o Norte para o Sul do país e mostrar o quão rico é o que fazemos”, destacou Aíla.

O documentário é fruto das pesquisas das diretoras, que conseguiram mapear as diversas mestras paraenses, que são frequentemente omitidas nos registros de música nortista brasileira. Desta forma e com ineditismo, Aíla e Roberta trouxeram à tela o papel fundamental de artistas mulheres na propagação e manutenção das tradições culturais da região.

Além disso, o projeto teve intervenções artísticas como elemento da narrativa. Roberta Carvalho projetou imagens das Mestras em grande formato em suas cidades de origem como uma forma de homenageá-las e de criar uma conexão emocional única entre suas histórias e o ambiente ao redor, imprimindo uma experiência visual e sensorial para o filme.

Realizado pela produtora 11:11 ARTE, o projeto conta com o patrocínio da Natura Musical, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Pará. A cantora Dona Onete também participa, compartilhando episódios significativos de sua história, incluindo a gravação de seu primeiro disco aos 73 anos.

O filme é erguido por talentos da terra, com trilha original de Jade Guilhon, Sara Moraes e Luiz Pardal; roteiro de Aíla, Carolina Matos e Roberta Carvalho; montagem e finalização de Adrianna Oliveira; e direção de fotografia de Thiago Pelaes.