Vidente revela que futuro de Andressa Urach será marcado por crises e solidão; veja

Andressa Urach, influenciadora digital e ex-Miss Bumbum, de 37 anos, pode enfrentar momentos difíceis nos próximos anos, segundo a vidente e sacerdotisa de Kimbanda, Mãe Analu Portugal. A leitura feita com cartas de baralho aponta um futuro marcado por prosperidade financeira, mas também por trágedias e maldições.

De acordo com a espiritualista, Andressa terá um período de expansão material, com destaque para a geração de riqueza nos próximos dois a três anos. "Vejo produção de riqueza por pelo menos mais dois ou três anos. Há oportunidades surgindo, inclusive no exterior, com os conteúdos adultos. Ela tem inteligência para lidar com finanças, sabe investir e está seguindo um caminho sólido nesse aspecto", afirma Mãe Analu.

A influenciadora, que hoje atua na plataforma OnlyFans, atribui seu sucesso financeiro à intervenção divina. Vale lembrar que Urach já foi ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, onde permaneceu por seis anos.

No entanto, o plano espiritual reserva reviravoltas. A sacerdotisa destaca a influência de uma entidade conhecida como Maria Padilha da Estrada, uma pomba gira que, segundo a vidente, teria sido afastada por Andressa durante sua fase evangélica e que agora ressurge trazendo grandes provações.

"Enxergo uma Maria Padilha da Estrada conduzindo os passos dela, colocando-a diante de grandes provações. Essa entidade exige atenção, especialmente quanto ao excesso de transformações físicas — são muitos procedimentos, tatuagens. É hora de pausa, para preservar a saúde", alerta.

No campo emocional, a previsão é mais sombria. "Ela busca um caminho, mas não encontra. Cortou uma rota afetiva importante e tenta reconstruí-la. A vida sentimental está turbulenta, tanto em relações amorosas quanto familiares. Por questões emocionais e espirituais, tende à solidão, apesar do desejo de companhia", explica a vidente.

Apesar dos obstáculos, Mãe Analu ressalta o lado generoso da influenciadora: "É alguém que gosta de ajudar, principalmente quem está por perto — funcionários, pessoas queridas. Claro, prioriza a si mesma, mas não hesita em apoiar quem precisa."

No amor, a vidente indica que a independência é o caminho mais seguro. "Sempre que tenta se envolver emocionalmente, se sente traída. É reflexo de feridas antigas e influências espirituais profundas. O destino aponta que a solidão pode acompanhá-la, pelo menos até os 56 anos", conclui Mãe Analu.