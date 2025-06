Andressa Urach revela desejo de gravar vídeo adulto com 100 homens: 'Seria tudo de bom'

A influenciadora e ex-Miss Bumbum Andressa Urach, de 37 anos, voltou a ser assunto nas redes sociais no último domingo (22), após interagir com seus seguidores em uma caixinha de perguntas no Instagram. Conhecida por suas declarações polêmicas, ela respondeu a um internauta que sugeriu a gravação de um vídeo adulto com 100 homens.

"100 homens vs a Ímola", brincou o seguidor, fazendo referência ao apelido usado pela influenciadora. Sem hesitar, Andressa respondeu com entusiasmo: "Nossa, 100 homens seria tudo de bom!". Em seguida, completou nos stories: "Façam a fila que a mamãe tá chegando. A mamãe quer mais, a mamãe quer 100."

Recentemente, a influenciadora atribuiu seu sucesso na internet a uma intervenção divina. "Estava esperando um milagre, e ele veio. Quando comecei a faturar em dólar com o OnlyFans, entendi que era a mão de Deus agindo", declarou Andressa, que atualmente lucra com a produção de fotos e vídeos sensuais na plataforma.