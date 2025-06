Após transplante de medula, Fabiana Justus diz que não é mais picada por mosquitos

A influenciadora digital Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, compartilhou com os seguidores nas redes sociais algumas mudanças curiosas em seu organismo após o transplante de medula óssea, realizado em março deste ano. Diagnosticada com leucemia mieloide aguda no início de 2023, Fabi segue em remissão e atualmente passa por tratamento de manutenção.

Durante uma interação com os seguidores por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, Fabi foi questionada sobre o que mudou em sua vida desde o procedimento. Entre as respostas, ela destacou duas transformações inusitadas: o fim da intolerância à lactose e o fato de não ser mais picada por mosquitos.

VEJA MAIS

"Vou falar duas coisas muito curiosas que mudaram: não tenho mais intolerância à lactose e também não sou mais picada por mosquitos. Sério, eu era aquela pessoa que todos os mosquitos picavam sempre! Depois do transplante, eu não lembro de alguma picada que tomei [risos]", relatou.

O transplante de medula óssea, indicado em casos de leucemia, é um procedimento complexo que pode, de fato, alterar reações do organismo, já que envolve a substituição de células-tronco doentes por células saudáveis, geralmente de um doador compatível.

Apesar do tom leve da conversa, a influenciadora também atualizou os seguidores sobre sua atual fase de tratamento. Em remissão, ela segue sendo acompanhada de perto pela equipe médica.

"Serão 24 ciclos no total dessa medicação que eu tomo para a manutenção da remissão. Eu já estou no ciclo 14, mais que a metade! Ufa", disse.